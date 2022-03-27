ЧМ-2022. Отбор

Футболіст прокоментував реакцію фанатів на невдачу збірної Італії.

Збірна Італії вдруге поспіль залишилася без чемпіонату світу, днями раніше поступившись Північній Македонії вже в першому раунді плей-офф відбіркового етапу (0:1).

Італія — Північна Македонія 0:1 Відео голу та огляд матчу

Півзахисник "Скуадри Адзурри" Марко Верратті після гри вже залишив свій коментар стосовно подій на полі, проте шквал критики збоку фанатів не вщухав, через що гравцю довелося знову виступити перед журналістами із закликом зменшити рівень ненависті до його партнерів по збірній.

"Коли ви виграєте, то вам потім дуже легко всім дякувати. Утім, я хочу зробити це сьогодні після прикрої поразки, яке позбавить нас найпрекраснішого та захоплюючого змагання для нас, гравців, але, перш за все, усіх італійських фанатів по всьому світу.

Я хочу подякувати всім, персоналу, гравцям і всім тим, хто з ентузіазмом і пристрастю працює заради успіху збірної. На жаль, у житті та у футболі не завжди все йде так, як ви плануєте у власних очікуваннях.

Розчарування величезне, але ми вже показали, що завдяки роботі, пристрасті та щирому серцю все можливо. Тож у житті чи у футболі, як після великої перемоги минулого літа чи великої поразки, ми маємо продовжувати боротися.

Футбол — наша пристрасть, і я впевнений, що ми продовжимо викладатися на повну, аби здобути більше приємних моментів разом.

І останнє: я не думаю, що найкращий спосіб впоратися з цим — ображати всіх, бо кожен із нас намагався викластися на повну (на жаль, цього виявилося замало).

Передусім, будь ласка, дайте молодим гравцям спокій (якщо дуже хочете, ображайте нас, "старших"), тому що іноді ви забуваєте, що ми такі ж люди, як і ви, нормальні люди, і що ми теж відчуваємо найсильніші емоції у найнезначніших речах)", — заявив італійський футболіст.

Нагадаємо, що напередодні також з’явилася інформація про те, що Марко Верратті може завершити міжнародну кар’єру.