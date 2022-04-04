Италия

До закінчення сезону ніяких перемовин не буде.

Інтер має намір подовжити контракт з головним тренером Сімоне Індзагі. Про це повідомив директор клубу Беппе Маротта напередодні “Derby d'Italia”.

“В мене контракт з Інтером на два роки, — цітує Tutto Mercato Web слова Індзагі після матчу з Ювентусом. — Клуб вже звернувся до мене з пропозицією подовження, але я попросив не вести подібних розмов до закінчення сезону-2021/22”.

“Я задоволений виступом команди, довірою гравців. Але зараз потрібно сконцентруватися на тих цілях, якиї ми ще можемо досягти”.

Раніше Індзагі казав, що перед підписанням контракту з Інтером перед ним стояло завдання: досягти 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та здобути путівку до Ліги чемпіонів на майбутній сезон.

Наразі Інтер вже майже виконав ці завдання та має можливість здобути навіть більше: “нерадзуррі” займають 3 місце та зберігають шанс на “скудетто”, продовжують сперечатися за Кубок Італії (грають у напівфіналу), вибув з Ліги чемпіонів у 1/8 фіналу.