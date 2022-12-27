Італія

Футболіст перебрався до Амстердаму лише влітку.

Влітку амстердамський Аякс представив Лоренцо Лукку у якості нового гравця команди. Раніше футболіст грав за Пізу на Батьківщині.

У клубі зі столиці Нідерландів 22-річний форвард не демонструє прекрасних показників. Лука виходив на поле лише 8 разів і забив 2 м'ячі. Більше того — він може повернутися до Італії, повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією, яку італійський журналіст оприлюднив у своєму Твіттері, у послугах гравця зацікавлена Монца. Поки невідомо, про який час іде мова, адже, що цікаво, контракт між Лукою та Аяксом діє лише до літа 2023 року.

Нагадаємо, також "б'янкороссі" зацікавлені у досвідченому оборонці Інтера.