Футболіст перебрався до Амстердаму лише влітку.
Лоренцо Лукка, Getty Images
27 грудня 2022, 10:20
Влітку амстердамський Аякс представив Лоренцо Лукку у якості нового гравця команди. Раніше футболіст грав за Пізу на Батьківщині.
У клубі зі столиці Нідерландів 22-річний форвард не демонструє прекрасних показників. Лука виходив на поле лише 8 разів і забив 2 м'ячі. Більше того — він може повернутися до Італії, повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією, яку італійський журналіст оприлюднив у своєму Твіттері, у послугах гравця зацікавлена Монца. Поки невідомо, про який час іде мова, адже, що цікаво, контракт між Лукою та Аяксом діє лише до літа 2023 року.
Нагадаємо, також "б'янкороссі" зацікавлені у досвідченому оборонці Інтера.