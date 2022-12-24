Італія

Ветеран Інтера може залишити клуб.

Захисник Інтера Даніло Д'амброзіо може перебратися з міста Мілан до його передмістя. У перекладі на "футбольну мову" — перебратися з Інтера до Монци. Втім, схоже, він цього не дуже бажає.

"Контракт Даніло Д'Амброзіо з Інтером закінчується у червні 2023 року. Його пріоритетом є залишитися в Інтері. Монца зацікавлена ​​у ньому як вільному агенті з липня, якщо він не продовжить угоду" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Зазначимо, що Д'Амброзіо виступає у складі "нерадзуррі" з початку 2014 року. Останніми роками він не є основним гравцем міланців, а у нинішньому сезоні з'являвся на полі всього 6 разів.

Нагадаємо, також Монца може підписати сербського хавбека Верони.