Ветеран Інтера може залишити клуб.
Даніло Д'Амброзіо, Getty Images
24 грудня 2022, 17:05
Захисник Інтера Даніло Д'амброзіо може перебратися з міста Мілан до його передмістя. У перекладі на "футбольну мову" — перебратися з Інтера до Монци. Втім, схоже, він цього не дуже бажає.
"Контракт Даніло Д'Амброзіо з Інтером закінчується у червні 2023 року. Його пріоритетом є залишитися в Інтері. Монца зацікавлена у ньому як вільному агенті з липня, якщо він не продовжить угоду" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.
Зазначимо, що Д'Амброзіо виступає у складі "нерадзуррі" з початку 2014 року. Останніми роками він не є основним гравцем міланців, а у нинішньому сезоні з'являвся на полі всього 6 разів.
Нагадаємо, також Монца може підписати сербського хавбека Верони.