Італія

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував нічийний результат у матчі 32 туру італійської Серії А проти Роми (1:1).

"Ми грали непогано, але нам не вистачало правильних дій у потрібний час. Ми контролювали перебіг матчу, володіли ініціативою, але не скористалися тими моментами, які створили в останній третині. Нам не вистачило рішучості, гостроти та зосередженості. Ми знаємо, що Рома рідко пропускає вдома, і що більше минало часу, то складніше ставало.

Це не той результат, на який ми розраховували, але нам вдалося уникнути результату, який став би справді поганим з урахуванням нашого виступу. Я вірив у перемогу, бо ми у добрій формі. Це була дивна гра, яка тривала, здається, цілих 106 хвилин, і лише 49 із них м'яч перебував у грі. Було складно впоратися із постійними зупинками.

Рома грає з п'ятьма захисниками, а ми недостатньо швидко грали в пас і надто часто звалювалися на фланги, коли потрібно було шукати інші варіанти просування м'яча. Я думаю, що ми добре почали, але могли досягти більшого. Ми багато разів втрачали м'яч і недостатньо швидко комбінували, щоб створювати вільні зони. Ми набрали лише одне очко, але хотіли перемогти", — наводить слова Піолі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Мілан.