Італія

У новому комплекті форми "старої синьйори" є свої родзинки.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті представив нову домашню форму для наступного сезону-2023/24.

Нова форма залишається характерною для ДНК "старої синьйори", але переосмислена в сучасному ключі.

Bianconero e giallo. Modellata sulla nostra storia, proiettata al futuro ⚪️⚫️



Juventus e @adidasfootball presentano l'home kit 2023/24! pic.twitter.com/VnQluv3MBD — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2023

Основою нової футболки традиційно є чорно-білі смуги. Контрасту додають жовті деталі.

Жовтий колір натхненний деякими легендарними формами з історії клубу і присутній на логотипі, спонсорах і трьох смужках на плечах.

Дебют нової форми Ювентуса відбудеться у матчі Серії А проти Кремонезе, що відбудеться 14 травня.