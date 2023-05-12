У новому комплекті форми "старої синьйори" є свої родзинки.
ФК Ювентус
12 травня 2023, 11:55
Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті представив нову домашню форму для наступного сезону-2023/24.
Нова форма залишається характерною для ДНК "старої синьйори", але переосмислена в сучасному ключі.
Основою нової футболки традиційно є чорно-білі смуги. Контрасту додають жовті деталі.
Жовтий колір натхненний деякими легендарними формами з історії клубу і присутній на логотипі, спонсорах і трьох смужках на плечах.
Дебют нової форми Ювентуса відбудеться у матчі Серії А проти Кремонезе, що відбудеться 14 травня.