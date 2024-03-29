Італія

Захисник Інтера висловився після рішення Серії А не дискваліфікувати його.

Центральний захисник Інтера Франческо Ачербі в інтерв'ю Il Corriere della Sera заявив, що не є расистом і висловився щодо цієї проблеми загалом.

Італієць відчув полегшення, коли у Серії А вирішили не дискваліфікувати його на 10 матчів, але додав, що ситуація, очікувано, все одно засмутила його.

"Я сприймав агресію так, ніби я когось убив. На полі не було расизму. Я не расист, моїм кумиром був Джордж Веа. Коли у мене діагностували рак, я отримав від нього несподіваний дзвінок, який досі розчулює мене. Людину принижують, її родині погрожують. З якої причини? За те, що закінчилося на полі і до чого расизм не має жодного відношення. Расизм — серйозна річ, а не ймовірна образа", — заявив Ачербі.

Захисник "нерадзуррі" підтвердив, що на полі гравці не завжди надто ввічливі.

"Цього не повинно бути, але ви можете почути будь-що, навіть якщо є 40 камер. Якщо рефері повинен записувати все, що чує, йому потрібно буде бігати з рюкзаком. Але на цьому все закінчується. Інакше навіть образи сербів, італійців і матерів мають каратися", — сказав він.

Ачербі також пояснив, чому не виклав своєї версії подій раніше.

"Я довіряв закону і не хотів розпалювати суперечки, але тепер є рішення, тож я хочу висловитися. Я не маю нічого проти Жуана Жезуса, і мені його теж шкода, але не можна звинувачувати людину в расизмі через непорозуміння під час гри. Ми всі програли. Мені сумно. Після мого виправдання моє оточення відреагувало на нього так, ніби я вийшов із в'язниці після десяти років. Хвороба, з якою я зіткнувся раніше, була нічим у порівнянні з цією історією", — поділився гравець.

Представника Інтера виключили з заявки збірної Італії на товариські матчі проти збірних Венесуели та Еквадору, що відбулися 21 і 24 березня. Він заявив, що поки що не хоче нічого говорити про національну команду.

"Я повинен спочатку обговорити це зі Спаллетті. Я втомився, але ця історія закінчується сьогодні. Я більш не хочу її обговорювати", — додав Ачербі.

Нагадаємо, у 29 турі чемпіонату Італії Інтер приймав Наполі (1:1). Після матчу захисник гостей Жезус звинуватив Ачербі у расизмі. Гравця "нерадзуррі" навіть виключили зі складу збірної Італії. Пізніше бразилець звинуватив італійця у брехні, а головний тренер національної команди Лучано Спаллетті заявив, що про скандал більше говорять, аніж сталось насправді. Сам Ачербі, у підсумку, визнав провину перед Жезусом.

Захисник Інтера уникнув потенційної 10-матчевої дискваліфікації, про яку йшлося раніше. Жезус після цього заявив, що не може зрозуміти, чому Ачербі почав змінювати свою версію подій.