Італія

Завершилися сьомий і восьмий поєдинки 31 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять першого туру італійської Серії А-2023/24 у неділю, 7 квітня, відбулися ще два матчі: Верона приймала Дженоа, тоді як Аталанта гостювала у Кальярі.

Відсутність українського півзахисника Руслана Маліновського через травму не завадила Дженоа впоратися з Вероною на виїзді.

Верона — Дженоа 1:2

Голи: Бонаццолі, 8 — Екубан, 45, Гудмундссон, 58

Верона: Монтіпо — Сантонз, Коппола, Давідович, Кабаль — Дуда (Сілва, 46), Сердар (Фолоруншо, 83) — Нослін, Суслов (Мітрович, 62), Лазович (Свідерські, 62) — Бонаццолі (Анрі, 73)

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Спенс, 78), Мессіас, Бадель (Богінен, 66), Френдруп, Гапс — Гудмундссон (Анкіє, 88), Екубан (Торсбі, 66)

Попередження: Сантонз, Дуда, Сердар — Гудмундссон

Кальярі, як і Дженоа, зумів здобути бажані три очки, хоча теж пропустив першим.

Кальярі — Аталанта 2:1

Голи: Ауджелло, 42, Віола, 88 — Скамакка, 13

Кальярі: Скуффет — Нандес (Дзаппа, 79), Міна, Доссена, Ауджелло (Ацці, 79) — Макумбу, Дейола (В'єтеска, 86), Сулемана — Гаетано (Віола, 79), Орістаніо — Шомуродов (Лувумбу, 67)

Аталанта: Карнесеккі — Толой, Джимсіті, Колашинац — Гатебур (Баккер, 46, Руджері, 86), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Гольм, 67) — Копмейнерс (Де Кетеларе, 55) — Скамакка (Туре, 55), Лукман

Попередження: Дейола, Лувумбу, Нандес — де Рон, Дзаппакоста, Толой