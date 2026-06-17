Італія

Новий наставник "россонері" вже визначив одного з головних кандидатів на підсилення атаки.

Новий головний тренер Мілана Рубен Аморім розраховує суттєво оновити атакувальну лінію команди вже цього літа.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, португальський фахівець мріє бачити у складі россонері нападника ПСЖ Гонсалу Рамуша.

Аморім лише нещодавно очолив Мілан, підписавши контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон, проте вже має власне бачення кадрових змін. Одним із ключових елементів його проєкту може стати саме 24-річний форвард збірної Португалії.

За даними джерела, ситуація навколо Рафаела Леау не змінилася навіть після приходу нового тренера. Вінгер неодноразово заявляв про бажання залишити Мілан, тому його відхід залишається цілком реальним сценарієм під час літнього трансферного вікна.

Щодо Рамуша, то в ПСЖ він переважно виконував роль гравця ротації під керівництвом Луїса Енріке. Саме тому агент футболіста Жорже Мендеш нібито готовий розглядати варіанти з потенційним трансфером свого клієнта.

Повідомляється, що паризький клуб оцінює нападника приблизно у 40 мільйонів євро. Для Мілана оптимальним варіантом може стати оренда з обов'язковим викупом у 2027 році, що дозволить розподілити фінансове навантаження.

Минулого сезону Гонсалу Рамуш провів за Парі Сен-Жермен 45 матчів (1704 хвилини), в яких забив 12 голів та віддав 2 асисти.