Італія

Хорватський тренер залишив клуб із Бергамо та готується очолити Монцу.

Аталанта офіційно оголосила про розірвання контракту з колишнім головним тренером Іваном Юричем. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

50-річний хорват очолював команду з Бергамо з червня до листопада 2025 року. Після звільнення він залишався на контракті з клубом, однак тепер сторони домовилися про дострокове припинення співпраці за взаємною згодою.

За інформацією джерел, Юрич пішов на цей крок, оскільки найближчим часом має очолити Монцу, яка повернулася до Серії А після річної перерви.

Упродовж тренерської кар'єри хорват також працював із Мантовою, Кротоне, Дженоа, Вероною, Торіно, Ромою та англійським Саутгемптоном.

Нагадаємо, на початку червня Аталанта також звільнила наступника Юрича — Раффаеле Палладіно. Новим головним тренером команди став Мауріціо Саррі.