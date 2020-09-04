Вингер будет доступен в обойме команды Луиса Энрике.
Адама Траоре, getty images
04 сентября 2020, 08:19
Официальный сайт национальной сборной Испании сообщает, что полузащитник Адама Траоре сможет принять участие в матче Лиги наций против Украины.
Напомним, футболист пропустил предыдущий матч "фурии рохи" из-за сомнительных тестов на коронавирус. Тем не менее, болезнь не подтвердилась и игрок имеет шанс дебютировать за команду.
Отметим, что в первом матче Лиги наций Испания, без участия Траоре, вырвала ничью в игре против Германии.
Своим мнением о добытом результате поделился защитник испанцев Серхио Рамос.