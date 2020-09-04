Лига наций

Сборная Украины вылетела в Мадрид на запланированный поединок Лиги наций.

Сборная Украины сегодня, четвертого сентября, в 16:00 вылетела из Львова в Мадрид на поединок второго тура Лиги наций против Испании, который состоится шестого сентября.

После победного матча со сборной Швейцарии подопечные Андрея Шевченко провели восстановительную тренировку, после чего отправили в аэропорт. Тренерский штаб "желто-синих" взял с собой в Испанию всех 27 футболистов.

Вашему вниманию список игроков, которые могут сыграть в матче со сборной Испании:

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Георгий Бущан.

Защитники: Александр Тымчик, Сергей Болбат, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко.



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Роман Безус, Евгений Макаренко, Андрей Ярмоленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.