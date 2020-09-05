Лига наций

Команда Андрея Шевченко уже 6 сентября проведет второй поединок в элитном дивизионе.

Сборная Украины сойдется в гостевом противостоянии с Испанией в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А. Данный матч состоится 6 сентября на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде и пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35, а непосредственно матч – в 21:45.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 7 сентября на телеканале Футбол 2 в 16:40 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния сборную Испании.