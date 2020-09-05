Лига наций

Наставник сборной Италии высказался о предстоящем матч Лиги наций с Украиной.

Сборная Украины сойдется в гостевом противостоянии с Испанией в поединке второго тура Лиги наций. Главный тренер испанцев Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча с "желто-синими".

"Я доволен выступлением молодых футболистов. Конечно, им еще необходимо время, чтобы адаптироваться".

"Мы прояснили некоторые моменты. У нас есть возможность сыграть тем же составом, или мы можем усилиться. Шевченко очень умен, и я не хочу давать ему подсказки. Уверен, сборная Украины доставит нам немало проблем", — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.