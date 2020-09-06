Лига наций

Дебют вингера за национальную команду откладывается.

Крайний полузащитник сборной Испании Адама Траоре не примет участие в грядущем матче Лиги наций против Украины, сообщает официальный сайт испанцев.

Напомним, вингер пропустил первый поединок турнира против Германии из-за сомнительных тестов на коронавирус

Отмечается, что Траоре сдал повторный тест, который продемонстрировал негативный результат, но протокол УЕФА порекомендовал все же оставить игрока вне заявки на матч.

Ранее свой комментарий перед поединком дал главный тренер "фурии рохи" Луис Энрике.