Лига наций

Шевченко не стал вносить изменения после игры с Швейцарией.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола огласил заявку сборной на предстоящий матч Лиги наций против Испании.

Отметим, что главный тренер команды Андрей Шевченко оставил без изменений состав, который принял участие в предыдущей встрече против Швейцарии.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко

Нападающие: Владислав Супряга, Жуниор Мораес, Роман Яремчук

Напомним, матч Испания — Украина состоится сегодня, шестого сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.