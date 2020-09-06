Шевченко не стал вносить изменения после игры с Швейцарией.
фото УАФ
06 сентября 2020, 11:57
Официальный сайт Украинской ассоциации футбола огласил заявку сборной на предстоящий матч Лиги наций против Испании.
Отметим, что главный тренер команды Андрей Шевченко оставил без изменений состав, который принял участие в предыдущей встрече против Швейцарии.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко
Нападающие: Владислав Супряга, Жуниор Мораес, Роман Яремчук
Напомним, матч Испания — Украина состоится сегодня, шестого сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.