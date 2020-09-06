Лига наций

Полузащитник Ференцвароша стал 25-м дебютантом национальной команды при Андрее Шевченко.

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин заменил травмированного Тараса Степаненко в составе сборной Украины. Он дебютирует в игре против сборной Испании.

Харатин – воспитанник Динамо, но за первую команду киевлян он провел лишь 11 минут в Премьер-лиге в 2014 году. После этого Игорь защищал цвета Металлиста и Зари, а с зимы 2019 года играет за Ференцварош.

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Украина сыграет на выезде с Испанией в Мадриде в во втором туре Лиги наций. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.