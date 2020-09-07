Лига наций

Защитник сборной Украины прокомментировал поражение от испанцев (0:4).

Украина во втором туре Лиги наций на выезде проиграла сборной Испании со счетом 0:4. Первый гол в матче был забит уже на 3-й минуте с пенальти.

"Быстрый пропущенный гол всегда сказывается. Украина хотела играть в свой футбол, но соперник был слишком силен", — заявил Матвиенко в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

"Мы изучим допущенные ошибки. Игра с Испанией показала, к чему нужно стремиться", — добавил Николай.

В третьем туре Лиги наций Украина встретится с Германией 10 октября, а 13-го октября примет дома Испанию.