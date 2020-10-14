Лига наций

Редакция Football.ua обсудила успех сборной Украины.

Редакция Football.ua обсудила исторический триумф сборной Украины в матче с Испанией и оценила шансы нашей команды в оставшихся играх.

Напомним, украинская команда впервые в своей истории сумела обыграть "фурию роху". Кроме того, команда Шевченко сумела прервать 15-матчевую серию без поражений испанского коллектива.