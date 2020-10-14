Лига наций 14 октября 2020, 12:28 Шевченко делает выводы и творит историю: новый подкаст Football.ua Редакция Football.ua обсудила успех сборной Украины. сборная Украины, фото Динамо 14 октября 2020, 12:28 Редакция Football.ua обсудила исторический триумф сборной Украины в матче с Испанией и оценила шансы нашей команды в оставшихся играх. Напомним, украинская команда впервые в своей истории сумела обыграть "фурию роху". Кроме того, команда Шевченко сумела прервать 15-матчевую серию без поражений испанского коллектива. Football.ua · Шевченко делает выводы и творит историю: новый подкаст Football.ua Команды Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте