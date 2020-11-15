Лига наций

Министерство здравоохранения Норвегии решило не держать национальную команду на 10-дневном карантине.

Правительство Норвегии не отменило свой запрет на полет национальной сборной в Румынию на матч Лиги наций из-за того, что тест на коронавирус Омара Эльабделлауи дал положительный результат, однако разрешило футболистам, чьи тесты отрицательные, вернуться в клубы — сообщил официальный сайт норвежской федерации футбола.

УЕФА отменил матч Румыния — Норвегия и почти наверняка засчитает скандинавам поражение. Также вряд ли состоится матч Австрия — Норвегия, запланированный на среду.

Такая ситуация разочаровала футболистов и тренеров, поскольку лишила сборную Норвегии реального шанса подняться в лигу А.

Свое недоумение положением, в котором оказалась команда, высказали в совместном заявлении Стефан Йохансен, Мартин Эдегор и Джошуа Кинг: "54 страны, входящие в УЕФА, играют, и только Норвегия — нет. Это пагубно скажется на амбициях сборной в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Но более всего поражает, что нам запрещают лететь чартерным рейсом с соблюдением всех мер безопасности в Румынию, но не видят ничего плохого, что мы теперь будем разлетаться по своим клубам регулярными рейсами".

В настоящий момент Норвегия делит первое-второе места в группе В1 с Австрией (по 9 очков). Если команда больше не сыграет в Лиге наций, то, естественно, лишится шанса подняться в Лигу А, но и вылет в Лигу С ей не грозит, так как у занимающей последнее место Северной Ирландии лишь 1 очко.