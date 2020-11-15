Лига наций

Из-за заражения коронавирусом Омара Эльабделлауи национальная сборная Норвегии минимум 10 дней проведет на карантине.

Органы здравоохранения Норвегии запретили сборной Норвегии отправиться на матч пятого тура Лиги наций в Румынию из-за положительного теста на коронавирус у норвежского игрока Галатасарая Омара Эльабделлауи, и это сулит неприятности не только национальной команде, но и клубам — считает Bild.

Матч Румыния — Норвегия отменен, при этом наиболее вероятным представляется техническое поражение скандинавам, поскольку УЕФА предпочитает следовать собственному протоколу безопасности, а не подчиняться местным законам.

Скорее всего, будет отменен и матч в среду против Австрии, что поставит крест на надеждах Норвегии подняться в лигу А (сейчас Норвегия делит с Австрией первое-второе места в группе В1, уступая конкуренту лишь по личным встречам).

Далее, если министерство здравоохранения не отменит наложенный на сборную 10-дневный карантин, то футболисты не смогут вернуться в свои клубы и сыграть в очередных турах национальных чемпионатов.

Из чемпионатов европейской топ-пятерки в сборной Норвегии выступают Руне Ярстейн (Герта), Стефан Йохансен (Фулхэм), Сандер Берге (Шеффилд Юнайтед), Мортен Торсби (Сампдория), Александер Серлот (РБ Лейпциг), Эрлинг Холанд (Боруссия Д), Йенс-Петтер Хауге (Милан) и Мартин Эдегор (Реал), а также представители чемпионатов Турции, Дании, Шотландии, Бельгии и английского Чемпионшипа.

В настоящий момент игроки, тренеры и обслуживающий персонал сборной находятся в изоляции и уже успели сдать отрицательные тесты.

Руководство федерации футбола ведет переговоры с правительством Норвегии, но пока безрезультатно.