Лига наций

Матч спасет только чудо.

Официальный твиттер сборной Швейцарии сообщает, что решением кантона Люцерна сборная Украины в полном составе отправляется на карантин.

Это означает, что власти Швейцарии против проведения матча.

Источник отмечает, что судьба матча Швейцария — Украина теперь всецело находится в руках УЕФА.

Украинская сторона, ровно как и УЕФА, до последнего настаивали на проведении матча сегодня, однако успеха в этом вопросе нам, похоже, добиться не удастся.

Ранее сообщалось, что швейцарская сторона предлагает привести в Люцерн любую молодежную команду Украины и провести матч завтра. При этом, Украина U-21 сегодня играет против Северной Ирландии.