Ситуация выходит из-под контроля.
Андрей Шевченко, уаф
17 ноября 2020, 14:23
Сегодня, 17 ноября, должен состояться матч Швейцарии и Украины, но, похоже, местные власти против этого мероприятия и сделают все, чтобы украинские футболисты на поле не вышли. Причина — вспышка коронавируса в нашей команде.
Как сообщает швейцарский Blick, главный врач Люцерна против проведения матча и отправляет всю украинскую сборную на карантин. При этом, источник отмечает, что наша сборная продолжает настаивать на проведении поединка именно сегодня и готова играть в любом составе.
Более того, УЕФА продолжает вести переговоры с местными властями и пытается добиться их разрешения провести матч именно сегодня.
Интересно, что швейцарские власти предлагают привести в Люцерн молодежную или юношескую команды Украины и провести матч завтра. При этом, Украина U-21 сегодня играет против Северной Ирландии.
Официальной информации пока нет.