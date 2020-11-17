Лига наций

Ситуация выходит из-под контроля.

Сегодня, 17 ноября, должен состояться матч Швейцарии и Украины, но, похоже, местные власти против этого мероприятия и сделают все, чтобы украинские футболисты на поле не вышли. Причина — вспышка коронавируса в нашей команде.

Как сообщает швейцарский Blick, главный врач Люцерна против проведения матча и отправляет всю украинскую сборную на карантин. При этом, источник отмечает, что наша сборная продолжает настаивать на проведении поединка именно сегодня и готова играть в любом составе.

Более того, УЕФА продолжает вести переговоры с местными властями и пытается добиться их разрешения провести матч именно сегодня.

Интересно, что швейцарские власти предлагают привести в Люцерн молодежную или юношескую команды Украины и провести матч завтра. При этом, Украина U-21 сегодня играет против Северной Ирландии.

Официальной информации пока нет.