Лига наций

Автор судьбоносного для поединка Лиги наций УЕФА решения рассказал о причинах отмены поединка.

В своем интервью передаче "Футбол NEWS" автор скандального решения о помещении игроков сборной Украины на карантин перед матчем против Швейцарии — главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл — рассказал о причинах, которые побудили его создать основания для отмены поединка Лиги наций УЕФА.

"Нет никаких сомнений, что игроки сборной Украины соблюдали все правила безопасности. Однако мы знали, что ранее в этой команде были случаи заражения, поэтому настаивали на повторном тестировании. Если бы результаты были отрицательными, мы бы разрешили проводить матч, но произошло иначе", — заявил Харстолл.

"Девять больных за короткий период времени — это слишком много. Даже несмотря на то, что команда придерживалась протокола безопасности. Прежде всего, решение было принято ради того, чтобы остановить распространение вируса внутри команды и предотвратить вероятное заражения соперников".

"Уверяю, что, если бы подобное произошло со сборной Швейцарии, мы бы также отменили эту встречу", — заключил специалист.

Напомним, что именно после вердикта главного санитарного врача кантона Люцерн, проведение матча Швейцария — Украина стало невозможным.