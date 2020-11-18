Лига наций

Организация уже отправила письмо с соответствующим содержанием в УЕФА.

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола было опубликована позиция данной организации относительно готовности сборной Украины принять участие в гостевом матче против Швейцарии. Игра должна была состояться накануне, во вторник, 17 ноября, однако была отменена из-за решения ответственного отдела здравоохранения города Люцерн, которым наша команда была отправлена на карантин из-за новых обнаруженных случаев заражения COVID-19.

УАФ остается при своей точке зрения, согласно которой команда Андрея Шевченко готова провести матч последнего тура Лиги наций УЕФА 18 ноября.

Письмо соответствующего содержания организация отправила в УЕФА, изложив в нем все нюансы сложившейся ситуации и предложив оптимальные, на ее взгляд, способы решения проблемы.

В частности, УАФ четко убеждена в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе — минимум один вратарь), поэтому организация просит вышестоящий орган способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче.

Кроме того, УАФ берет на себя ответственность сделать все возможное для того, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по объективным причинам: молодежная сборная U-21, игроки которой могли бы составить основу новой команды, накануне вечером сыграла поединок отбора Евро-2021 (обыграли одногодок из Северной Ирландии со счетом 3:0 — ред.), поэтому, согласно правилам УЕФА, футболисты не могут принять участие в еще одной игре в течении 48 часов.

Другие доступные игроки, которых теоретически можно было бы вызвать в главную команду, находятся в разных городах или за границей. При этом, им необходимо будет пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА. Сдать такой в Украине лаборатории можно не ранее 9:00 18 ноября, но при этом минимальное время вылета составит 21:00 по киевскому времени — необходимо дождаться отрицательных результатов.

Кроме того, не у всех украинских игроков есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС. Все вышеупомянутые обстоятельства делают фактически невозможной организацию прямого чартерного рейса в Швейцарию в отведенное время. Эти же причины исключают вину сборной Украины в этой ситуации.

Предложение со стороны УАФ — матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение находится исключительно в компетенции УЕФА.

При этом, Украинская ассоциация сохраняет верность позиции о том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play.

Матч сборных Швейцарии и Украины должен был состоятся 17 ноября, со временем начала в 21:45 по Киеву.