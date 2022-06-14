Лига наций

Футболіст Ворскли вперше вийшов на поле в офіційному матчі національної команди.

Воротар збірної України та полтавської Ворскли Дмитро Різник дебютував в офіційних поєдинках у футболці національної команди.

23-річний українець вийшов у стартовому складі на матч четвертого туру Ліги націй проти Ірландії.

Нагадаємо, що вперше Різник з'явився на полі у національній команді – у товариському матчі проти Болгарії, вийшовши на заміну у перерві.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ірландія.