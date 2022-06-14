Лига наций

Голкіпер "синьо-жовтих" поділився своїми очікуваннями перед грою з ірландцями.

Воротар збірної України Дмитро Різник прокоментував майбутній поєдинок Ліги націй проти Ірландії.

"Самопочуття після тренування добре. Сили ще є, налаштовуємося на крайню гру, потім будемо відпочивати. Себе особисто налаштовую дуже серйозно.

У нас була тривала підготовка до суперника. Ірландія — силова команда, її стилю притаманно багато боротьби. Буде дуже тяжко й нам, й ірландцям, тому що ми теж будемо нав’язувати свою гру. У Польщі ми перебуваємо при рідних людях. Будемо викладатися на всі сто.

Ми не зважаємо на рахунок попередніх матчів — потрібно виходити й грати у футбол. Але важливо здобути результат", - наводить слова Різника прес-служба УАФ.

Нагадаємо, що поєдинок четвертого тура Ліги націй між збірними України та Ірландії відбудеться сьогодні, 14 червня. Початок — о 21.45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.