Ліга націй

Наставник нідерландської збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй проти Іспанії (2:2).

"Ми провели відмінну гру. Ми знаємо, що суперник сильний, а грати в меншості — ще складніше. Результат несправедливий. Ми заслуговували на більше. Мало хто чинить такий тиск на Іспанію, як ми. Це чудова команда, яка може відреагувати будь-якої миті.

Сьогодні ми показали, що можемо конкурувати з Іспанією. Як тренер збірної, я пишаюся нашим виступом. Ми якийсь час були попереду і це дуже важливо для нас. Ми добре пресингували і не відступали, поки нас не лишилося десять. Ми знаємо, що на нас чекає дуже складний матч-відповідь, але ми не збираємося його полегшувати", — наводить слова Кумана AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Іспанія.