Ліга націй

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Нідерландами.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй проти Нідерландів (2:2).

"Це була важка нічия, здобута ціною великих зусиль. Ми багато боролися, бо нам протистояв сильний суперник. Ми грали дуже добре в перші та останні хвилини, але гол на 50 секунді другого тайму сильно нас зачепив. У нас було більше інтенсивності та драйву, і ми знаємо, що тепер нам потрібно перемогти вдома у Валенсії.

Ми повинні спробувати проявити себе на полі, відновити наші відчуття, яких важко досягти після стільки місяців розлуки один з одним. Але я задоволений тим, що побачив. У нас багато талантів, і ми з оптимізмом дивимося на матч-відповідь.

Дуже важко завжди перемагати. І меншою мірою — з перевагою. Матч пройшов так, як ми очікували, на рівних. Ми добре почали перші 20 хвилин, а після вилучення ми стали більш впізнавані. Але я сказав би, що ця гра складалася з деталей. Гра могла піти будь-яким шляхом. Ми знали, що все буде вирішено у Валенсії.

Ламін чудовий, і він розуміє, коли його замінюють. Це ще один етап навчання, і це збірна. З боку це може здатися важливішим, але його ставлення до справи чудове.

Травма Кубарсі? У нього розтягнення зв'язок кісточки. Ми хочемо, щоб він одужав до неділі і подивимося, як піде справа. Здається, пошкодження не надто серйозне, але залишилося лише кілька днів, і нам треба бути обережними. Ми збираємося включити до заявки Маріо Хілу", — наводить слова де ла Фуенте AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Іспанія.