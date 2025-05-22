Ліга націй

На нас чекає "фінал чотирьох" Ліги націй.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про збірну Іспанії напередодні їх очного протистояння в рамках півфіналу Ліги націй. Його слова наводить RMC Sport.

"Мені не потрібно мотивувати гравців. Це, безумовно, найкраща команда в Європі, якщо не у світі, з футболістами, які відмінно грають.

Барселона не у фіналі Ліги чемпіонів, тож у них, безумовно, буде більше свіжості. Очевидно, є Ламін Ямаль, який робить незвичайні речі. Він не єдиний, за ким потрібно стежити.

Ми прекрасно знаємо, що нам протистоїть одна з найкращих команд, якщо не найкраща, на міжнародному рівні", — сказав Дешам.

Матч між Францією та Іспанією відбудеться 5-го червня, о 22:00 за київським часом.