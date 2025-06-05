Ліга націй

На нас чекає півфінальній двобій Ліги націй.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився напередодні півфінального матчу Ліги націй з національною командою Іспанії. Його слова наводить RMC Sport.

"Я не люблю говорити про помсту. Рік — це довгий термін. Я не буду повертатися до того матчу на Євро (поразка від Іспанії 1:2 у півфіналі — прим.), Іспанія була кращою. Але, як не парадоксально, було відчуття, що ми не пройдемо так далеко.

Той матч в минулому. Наразі ми просто хочемо зіграти у фіналі в неділю.

Складно порівнювати Ямаля та Дуе. Ламін у Барселоні — він дуже молодий, молодший за Дезіре. Дезіре дуже добре завершив сезон, залишивши свій слід у Лізі чемпіонів. Я добре знаю Дезіре. У нього є голова на плечах. Це його заслуга, що він досяг цієї точки. Дезіре став центром уваги у фіналі Ліги чемпіонів.

Золотий м'яч? Звичайно, я за Усмана (Дембеле — прим.)! Ліга націй може дати відповіді на деякі питання, як і клубний чемпіонат світу. Я не збираюся говорити про Ямаля, він конкурент Усмана.

Якби мені довелося вибирати, я б вибрав Усмана, 100%. Попереду "фінал чотирьох", який може стати переможним для нас або не стати... Усман своїм сезоном заслужив на Золотий м'яч", — сказав Дешам.

Матч між збірними Франції та Іспанії відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.