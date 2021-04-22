Северная Америка

Патрик Климала покинул Селтик ради карьеры за океаном.

Нападающий польской «молодежки» подписал четырехлетний контракт с МЛС с опцией, позволяющей ему присоединиться к Нью-Йорк Ред Буллз — сообщили официальные сайты американского клуба и Селтика, которому принадлежал футболист.

Климала займет в Нью-Йорке свободный "слот", зарезервированный для иностранцев, выступающих за молодежные и юношеские сборные своих стран.

22-летний воспитанник Легии за свою карьеру выступал за Лехию Д (7 матчей во всех турнирах, 1 гол), Ягеллонию (50, 11), Вигры (28, 13) и Селтик (27, 3). В его активе 14 матчей (5 голов) за юношеские и молодежную сборные Польши.

Возможно, в связи с уходом Клималы Селтик решит вернуть Марьяна Шведа.