Северная Америка

Уругвайский специалист проработал главным тренером лишь полгода.

Пресс-служба Атенаса, клуба из второго дивизиона Уругвая в своем твиттере объявила об отставке главного тренера команды Диего Форлана.

42-летний специалист возглавил Атенас в марте этого года и проработал на своей должности всего лишь 12 туров. Его соглашение с клубом было рассчитано до 2022 года.

В настоящее время Атенас занимает пятое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Уругвая.

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