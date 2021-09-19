Уругвайский специалист проработал главным тренером лишь полгода.
Диего Форлан, ФК Атенас
19 сентября 2021, 17:38
Пресс-служба Атенаса, клуба из второго дивизиона Уругвая в своем твиттере объявила об отставке главного тренера команды Диего Форлана.
42-летний специалист возглавил Атенас в марте этого года и проработал на своей должности всего лишь 12 туров. Его соглашение с клубом было рассчитано до 2022 года.
В настоящее время Атенас занимает пятое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Уругвая.
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