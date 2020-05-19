Правила жизни

Football.ua вспоминает яркие высказывания и жизненные принципы Диего Форлана, одного из лучших уругвайских нападающих в истории, которому сегодня, 19 мая, исполняется 41 год.

Как утверждает сам Диего Форлан, он был обречен на то, чтобы стать футболистом. Его дед по материнской линии Хуан Карлос Корассо и отец Пабло Форлан в качестве игроков и тренеров участвовали в трех чемпионатах мира и выигрывали Копа Америка. Диего не только повторил достижения своих "предков", но и во многом превзошел их.

Начинал познавать футбольную премудрость наш герой в любимом Пеньяроле и Данубио, однако профессиональную карьеру ему довелось начать в Аргентине, где за четыре сезона в Индепендьенте он провел 91 матч и забил 40 мячей, обратив на себя внимание Манчестер Юнайтед.

За все время в Манчестер Юнайтед я даже не догадывался, что в городе есть еще одна команда...

Удивительно, но есть люди, считающие период, который Форлан провел на Олд Траффорд, самым неудачным в его карьере, ссылаясь при этом на его результативность — 17 голов в 98-ми матчах во всех турнирах. Тот же Гари Невилл в своей автобиографии ставит Диего в один ряд с такими неудачниками МЮ, как Клеберсон, Давид Белльон и Лиам Миллер.

А вот сэр Алекс Фергюсон говорит о Форлане, как о твердом и надежном парне, Оле-Гуннар Солскьяер утверждает, что ни один из его товарищей по команде не "вкалывал" на тренировках так, как это делал Диего, а Рой Кин, который крайне редко отпускает комплименты бывшим одноклубникам, сказал: "Диего был честным парнем. Если человек пахал, мы всегда принимали его, а Диего пахал! Не сегодня-завтра результат должен был прийти. Жаль, что это "завтра" наступило уже не в Манчестере".

Но нельзя сказать, что все время в Англии Форлан проводил в бесплодных стараниях, были и у него звездные моменты. Самый главный — это, конечно дубль на Энфилде в матче, который Ежи Дудек наверняка старается не вспоминать.

Стоит учесть, что две трети своих матчей он начинал, выходя на замену — 61, при этом в 43-х из них у него было менее 20 минут игрового времени, а в 16-ти — менее 10 минут.

Сам Диего считает, что пришел в Манчестер Юнайтед слишком неопытным, ведь футбол в Аргентине и футбол в Англии — две большие разницы. Тем не менее, покидая Туманный Альбион, Форлан увез с собой титулы победителя Премьер-лиги и обладателя Кубка и Суперкубка Англии.

– Я был слишком молод, когда пришел в Манчестер Юнайтед. К сожалению, когда я наконец-то почувствовал твердую почву под ногами, меня уже продали.

– В Манчестер Юнайтед в мое время выступали настолько великие футболисты, что для того, чтобы заиграть и пробиться в основную обойму, нужно было получить какой-то чудесный шанс. Увы, он мне так и не предоставился.

– Я больше не вернусь в Англию, но у меня осталось множество воспоминаний, и хороших, и не очень, но все они мне дороги.

Не думаю, что мне нужно кому-то доказывать, что я умею забивать

В Ла Лиге была уже совсем другая история. В Вильярреале (128 матчей во всех турнирах, 59 голов) и, особенно, в Атлетико (196, 96) мы уже видим "не мальчика, но мужа", звезду первой величины и лидера команд. Казалось, что впереди у Диего все пойдет по нарастающей, но решение перебраться в Италию оказалось фатальным.

В Испании Форлан ограничился лишь международными трофеями: Кубком Интертото с Вильярреалом, а также Лигой Европы и Суперкубком УЕФА с Атлетико. К тому же он смог по разу в каждой из команд стать лучшим бомбардиром Европы и получить две "Золотые бутсы".

Гол за Атлетико на Сантьяго Бернабеу можно сравнить только с голом за Манчестер Юнайтед на Энфилде

– Не думаю, что мне нужно кому-то доказывать, что я умею забивать. Моя статистика в Ла Лиге расскажет все за меня.

– Нападающим Атлетико всегда очень тяжело, ведь их сравнивают с такими звездами, как Фернандо Торрес, Серхио Агуэро, Диего Коста и Радамель Фалькао. В такой "компании" заслужить любовь болельщиков непросто.

– Забить гол — это всегда здорово, но забить за Атлетико на Сантьяго Бернабеу — это нельзя передать словами. Сравнить можно только с голами за Манчестер Юнайтед на Энфиде.

– Когда Атлетико меня продавал, то мне было прямо сказано, что моя зарплата клубу не по карману, а меньшую зарплату я не заслуживаю. Было жаль расставаться, но эти слова меня тронули.

В Интере Форлан столкнулся сразу с двумя проблемами. Первая — ему пришлось заменить Самуэля Это'О, соответственно, ожидания болельщиков (и психологический прессинг) были огромны. Вторая — прирожденного центрфорварда отправили на фланг...

В итоге — всего два гола (20 матчей), первый в дебютном матче в сентябре, последний — аж в марте.

– Я не хотел уходить из Интера, так и не показав болельщикам истинного Форлана, но...

– Никогда не играл в команде, в которой говорили только о бывшем тренере, пока не перешел в Интер. Там только и слышно было про Жозе Моуриньо.

Можно сказать, что дальше клубная карьера уругвайца покатилась под уклон. Бразильский Интернасьонал (55 матчей, 22 гола, чемпион штата Гаушу), японский Серезо Осака (45, 19), родной Пеньяроль (34, 8, чемпион Уругвая), индийский Мумбаи Сити (12, 5), Китчи из Гонконга (14, 6, чемпион Гонконга)...

– Никогда не знаешь, сможет ли футболист адаптироваться в новой стране, пока он не попадет туда.

– Я никогда не стремился в Японию, но, как оказалось, я был нужен Джей-Лиге. Это был уникальный опыт: ко мне обратились представители японской лиги и сказали: "У нас есть две или три команды для тебя — выбирай, ты нам нужен". Удивительное ощущение.

– Япония произвела на нас с женой колоссальное впечатление. В конце концов мы настолько прониклись этой культурой, что было довольно сложно распрощаться и вернуться в Южную Америку.

Зато можно сказать, что карьера в национальной сборной Форлану удалась. Участник Копа Америка 2004 и 2007, победитель Копа Америка 2011, Диего дебютировал на чемпионатах мира в 2002 году и пережил свой звездный час на мундеале-2010, где Уругвай занял четвертое место, а Форлан стал лучшим бомбардиром (правда, в компании Томаса Мюллера, Уэсли Снейдера и Давида Вильи), автором лучшего гола и был признан лучшим игроком турнира.

Последним крупным турниром для Диего стал ЧМ-2014, и в марте 2015-го он, сыграв 112 матчей и забив 36 голов, простился с национальной командой.

Уругвай — маленькая страна, но никто не хочет пересекаться с нами на крупных турнирах

– Величайшая честь, которой может быть удостоен футболист, это играть за свою сборную. Быть частью команды, которая защищает честь твоей страны.

– Мы — маленькая страна по всем параметрам, однако большинство из тех игроков, которых я знаю, предпочитают не пересекаться со сборной Уругвая на турнирах.

– Порой наша славная история нам мешает. Учитывая то, сколько больших трофеев выиграла сборная Уругвая, от нее всегда ждут только высочайших результатов.

– Аргентина постоянно производит замечательных футболистов, но не думаю, что Уругвай ей в этом уступает.

– Я помню все свои 112 матчей за сборную Уругвая — это лучшие моменты моей жизни в футболе.

– Мне не нравилось, когда меня, прирожденного центрфорварда, отправили на фланг в Интере. Но я получал истинное наслаждение на позиции оттянутого нападающего, когда впереди меня в сборной играли Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

– Решение прекратить выступления за сборную, за которую выступал более десяти лет, далось непросто. Но после всех пережитых взлетов и падений надо постараться уйти красиво.

В августе 2019 года Форлан окончательно завершил карьеру футболиста, и спустя всего четыре месяца начал карьеру тренера — возглавил Пеньяроль. Из-за пандемии коронавируса дон Диего успел провести лишь три матча у руля команды своего детства, и результаты пока не впечатляют (победа, ничья и поражение), но, зная его характер, можно не сомневаться, что все еще будет.

– Я мечтал играть за Пеньяроль с детства, но моя профессиональная карьера началась в Аргентине. И все же судьбе было угодно, чтобы я все-таки дебютировал в Пеньяроле, но в качестве тренера.

Нынешнему поколению посчастливилось увидеть Криштиану Роналду и Лионеля Месси в расцвете их карьеры

– Криштиану Роналду пришел в Манчестер Юнайтед через год после меня. Он был, в отличие от меня, абсолютно уверен в себе. И это, в сочетании с огромным талантом и потрясающей работоспособностью, позволило ему стать великим.

– Золотую бутсу выигрывали великие игроки, и это огромная привилегия оказаться оказаться в их списке.

– У меня достаточно здравого смысла, чтобы не рассказывать, будто я лучше Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но считаю одним из своих самых ярких достижений, когда, выступая за Атлетико, обошел в списке бомбардиров звезд Реала и Барселоны.

– Чем отличается хороший нападающий от выдающегося? Когда мяч у первого, ты ждешь, что он сейчас забьет. А когда мяч у второго, ты ждешь, что он сейчас сотворит какое-то чудо. И он не обманывает твои ожидания.

– Соперничество позволяет тебе сохранять молодость, стремиться и достигать нового, невероятного уровня. Думаю, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не достигли бы такого уровня, на котором они играют, если бы боролись не друг с другом, а лишь с собственным эго.

– С каждым прошедшим годом, с каждым сыгранным матчем ты устаешь все больше и больше. Но так уж устроен мир: время проходит, и его не вернуть.

– Мне кажется, что своей карьерой я заслужил уважение. Выиграть Лигу Европы, Копа Америка и дойти до полуфинала чемпионата мира — не самые плохие достижения.

– За время своей карьеры я достиг многого, но вот, к сожалению, Лигу чемпионов выиграть не удалось.

– Всю свою жизнь я старался избегать того, чтобы быть чьим-то должником.

– Я всегда пытался увидеть во всем положительную сторону.

– Мне всегда хотелось оставить о себе хорошие воспоминания как на поле, так и вне его.

– Я не всегда играл хорошо, но никто не сможет сказать, что я не отдавал на поле всего себя без остатка. Так что меня можно критиковать за качество игры, но не за отсутствие самоотдачи.

– Благодаря футболу, я смог посмотреть мир. Но еще больше я благодарен футболу за то, что смог показать мир своей жене Пас.

– Самыми сложными оппонентами для меня были Джон Терри, Рио Фердинанд и Фабио Каннаваро в те времена, когда он играл за Реал.

– Я всегда старался быть менее эмоциональным, более хладнокровным, но только не тогда, когда забивал. Тут уж я себя не сдерживал. Да это мне и не удалось бы.

– Тренеры, директора и президенты могут создать благоприятные условия, но не могут выиграть матч. Когда игра началась, результат зависит только от футболистов.

– Нет смысла искать логику в футболе. Порой происходят вещи, которые остается просто принять.

– В футболе великая история, прославленные цвета твоей футболки или твои собственные достижения ничего не значат. Побеждает тот, кто сильнее здесь и сейчас.

– Могу поделиться своим рецептом, который может помочь "одноногим" футболистам. В детстве я брал теннисный мячик и часами безе перерыва бил им о стену обеими ногами по очереди. Так я стал "двуногим".

– У президентов английских и испанских клубов есть одно большое отличие. В Англии они не ищут публичности и популярности, а в Испании ведут себя так, будто на них свет клином сошелся.

Футбол не терпит сантиментов, это мир, живущий по жестким законам

– Это совершенно нормально, когда футболист старается заключить более выгодный контракт. Футбольная карьера слишком коротка.

– Легко критиковать, держа в руках микрофон или блокнот с ручкой, особенно если никогда не выходил на поле.

– Я прекрасно понимаю игроков, которые не любят давать интервью или предпочитают делать это в прямом эфире. Слишком часто слышишь или читаешь то, что ты якобы говорил, хотя ты об этом даже не думал.

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