Северная Америка

Наш співвітчизник долучився до ефектного розгрому.

Нападник чернігівської Десни Ілля Шевцов, який місяць тому на правах оренди приєднався до американського клубу Шарлотт Індепенденс, відзначився дебютним голом за океаном. У своєму п'ятому матчі за клуб він точним ударом головою вразив ворота Форвард Медіссон, забивши у найкращих традиціях таранних форвардів.

Зазначимо, що для 22-річного Іллі ця гра була п'ятою у новому клубі, а асистував йому у гольовому моменті екс-хавбек МЮ Габріель Обертан.

Нагадуємо, що початок повномасштабної війни росії проти України Десна застала на зборах у Туреччині, а отже на момент запровадження воєнного стану Шевцов не заходився в Україні.

У наступному розіграші УПЛ чернігівський клуб, як і Маріуполь, брати участі не буде. Їх замінять Кривбас та Металіст, проте місця за "біло-синіми" та "приазовцями" залишаться закріпленими на майбутнє.