Северная Америка

Італієць перебрався до МЛС.

Торонто домовився про підписання контракту з вінгером Федеріко Бернардескі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода між італійським футболістом та представником МЛС укладена до літа 2026 року. Гравець перебрався на правах вільного агента.

"Ми дуже раді підписати Федеріко до нашої команди. Як гравець і людина, ми вважаємо, що він саме те, що нам зараз потрібно, як на полі, так і в роздягальні. Федеріко довів, що є чемпіоном і лідером у Ювентусі та національній збірній Італії", — йдеться у заяві клубу.

У сезоні-2021/22 він провів 36 матчів у всіх турнірах: на його рахунку два голи та шість результативних передач за туринський колектив.

Нагадаємо, що раніше Торонто домовився про підписання ще двох італійців з Серії А — Лоренцо Інсіньє та Доменіко Крішито.