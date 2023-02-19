Український захисник взяв участь у товариському матчі.
Сергій Кривцов, ФК Інтер Маямі
19 лютого 2023, 10:10
Інтер Маямі готується до старту нового сезону і вчорашнього вечора провів товариський матч проти Остіна.
Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі Остіна голами відзначилися Рігоні та Вольфф, а в Інтера — Жан та Пісарро.
У цьому поєдинку у складі команди, якою володіє Девід Бекхем, дебютував український захисник Сергій Кривцов.
Нагадаємо, новий сезон МЛС для Інтера розпочнеться матчем проти Монреаля, який пройде 26 лютого, о 2:30 за київським часом.