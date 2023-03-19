Для команди Девіда Бекхема це друга поразка поспіль.
ФК Інтер Маямі
19 березня 2023, 09:15
У матчі четвертого туру американської ліги МЛС Інтер Маямі в гостях поступився Торонто з рахунком 0:2.
У складі переможців голами відзначилися Джонатан Осоріо та Марк Кає.
Український захисник Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі Інтера та відіграв увесь поєдинок.
Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця у 7,2 бали, що є найкращою оцінкою у складі клубу з Маямі.
Нинішнього сезону Кривцов провів усі чотири матчі, в яких забив один гол.
Після чотирьох турів Інтер посідає сьоме місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС. Наступний матч Інтер проведе проти Чикаго Файр – 26 березня.