Северная Америка

Для команди Девіда Бекхема це друга поразка поспіль.

У матчі четвертого туру американської ліги МЛС Інтер Маямі в гостях поступився Торонто з рахунком 0:2.

У складі переможців голами відзначилися Джонатан Осоріо та Марк Кає.

Український захисник Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі Інтера та відіграв увесь поєдинок.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця у 7,2 бали, що є найкращою оцінкою у складі клубу з Маямі.

Нинішнього сезону Кривцов провів усі чотири матчі, в яких забив один гол.

Після чотирьох турів Інтер посідає сьоме місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС. Наступний матч Інтер проведе проти Чикаго Файр – 26 березня.