Северная Америка

Крім аргентинця, на нагороду претендують ще троє спортсменів.

ESPN на своєму сайті оголосив імена претендентів на нагороду ESPY — найкращого спортсмена за підсумками 2022 року.

До числа претендентів увійшов нападаючий Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Крім 35-річного аргентинця на нагороду претендують центровий Денвера Наггетс Нікола Йокич, зірка НФЛ Патрік Махоумс із Канзас-Сіті Чіфс та бейсболіст Аарон Джадж із Нью-Йорк Янкіз.

Зазначимо, що торік нагороду отримав захисник НБА Стефен Каррі із Голден Стейт.

На звання спортсменки року номінували гірськолижницю Мікаелу Шиффрін, тенісистку Ігу Швьонтек, футболістку Портленд Торнс з МЛС Софію Сміт та Ейджа Вілсон з Лас Вегас Ейсес із жіночої НБА.

Також Мессі був номінований у категорії "найкращий чемпіонський виступ" — разом зі збірною Аргентини Ліонель став чемпіоном світу в Катарі, а також він забрав приз найкращому гравцю турніру.

У цій номінації Мессі посперечається з бійцем ММА Леоном Едвардсом, Йокичем та гольфісткою Роуз Чжанг.

Додамо, що церемонія нагородження ESPY відбудеться 12 липня у Лос-Анджелесі.