Северная Америка

Півзахисник доєднається до Ліонеля Мессі.

Інтер Маямі продовжує роботу над підсиленням складу та оголосив про перехід ще одного новачка.

Представник МЛС у своєму твіттер-акаунті анонсував трансфер півзахисника Барселони Серхіо Бускетса.

Контракт іспанця з Барселоною добігає кінця, тому він перейде в Інтер Маямі на правах вільного агента.

Зазначимо, що Бускетс провів 30 матчів у Ла Лізі в сезоні-2022/23: на його рахунку чотири асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що угода між сторонами буде розрахована до літа 2025 року.