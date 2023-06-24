Півзахисник доєднається до Ліонеля Мессі.
Серхіо Бускетс, getty images
24 червня 2023, 09:37
Інтер Маямі продовжує роботу над підсиленням складу та оголосив про перехід ще одного новачка.
Представник МЛС у своєму твіттер-акаунті анонсував трансфер півзахисника Барселони Серхіо Бускетса.
Контракт іспанця з Барселоною добігає кінця, тому він перейде в Інтер Маямі на правах вільного агента.
Зазначимо, що Бускетс провів 30 матчів у Ла Лізі в сезоні-2022/23: на його рахунку чотири асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що угода між сторонами буде розрахована до літа 2025 року.