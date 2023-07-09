Северная Америка

Безвиграшна серія клубу з Маямі налічує вже десять матчів поспіль.

Інтер Маямі у черговому матчі регулярного чемпіонату МЛС не зміг обіграти Ді Сі Юнайтед. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Команда Херардо Мартіно двічі виходила вперед, але перервати безвиграшну серію не змогла. Майбутня команда Ліонеля Мессі не може виграти в чемпіонаті вже десять ігор поспіль.

У цьому матчі взяв участь український захисник Сергій Кривцов, для якого це була невдала гра – українець отримав одну із найнижчих оцінок – 6,3 бали.

Таким чином, Інтер продовжує займати останнє місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Сент-Луїса Сіті. Гра пройде 16 липня, о 3:30 за київським часом.