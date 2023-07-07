Северная Америка

Іспанець виступатиме разом із Серхіо Бускетсом та Ліонелем Мессі.

Колишній захисник Барселони Хорді Альба сьогодні стане гравцем Інтер Маямі. Про це повідомляє Miami Herald.

За інформацією джерела, 34-річний іспанець підпише контракт із клубом МЛС сьогодні, 7 липня. Він дістанеться американському клубу безкоштовно, оскільки має статус вільного агента.

Зазначається, що контракт футболіста буде розрахований на два з половиною роки із опцією продовження ще на один сезон.

Також газета стверджує, що Альба не потрапить до списку призначених гравців, що означає, що він отримуватиме не більше двох мільйонів доларів за сезон.

Минулого сезону Альба заробив у Барселоні близько 24 мільйонів доларів.