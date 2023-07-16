Северная Америка

Команда Мартіно не може виграти вже 11 матчів поспіль.

Сьогодні вночі пройшов матч регулярного чемпіонату МЛС, у якому Інтер Маямі поступився Сент-Луїсу з рахунком 0:3.

У складі переможців голами відзначилися Самюель Аденіран, Тім Паркер та Едуард Левен.

У цьому матчі взяв участь український захисник Інтера Сергій Кривцов, який отримав оцінку 6,4 бала, що є середньою оцінкою.

Після 23 ігор Сент-Луїс очолює Західну конференцію МЛС, випереджаючи Лос-Анджелес на чотири очки. Інтер посідає останнє місце у Східній конференції МЛС, набравши 18 очок після 22 ігор. Для клубу з Маямі це була 11 гра поспіль без перемог.

Нагадаємо, вчора Інтер Маямі офіційно представив Ліонеля Мессі.