Северная Америка

Аргентинський форвард поділився своїми думками після переїзду до МЛС.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував свій перехід у команду МЛС, якою володіє Девід Бекхем.

"Я дуже радий розпочати наступний крок у своїй кар'єрі в Інтер Маямі та у Сполучених Штатах.

Це фантастична нагода, і разом ми продовжимо будувати цей чудовий проект.

Ідея полягає в тому, щоб працювати разом для досягнення поставленої мети, і я дуже хочу почати допомагати тут, у моєму новому будинку", — наводить слова Мессі прес-служба клубу.

Раніше Інтер Маямі офіційно презентував 36-річного аргентинця, який підписав контракт до кінця сезону 2025 року.