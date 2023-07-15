Аргентинський форвард поділився своїми думками після переїзду до МЛС.
Ліонель Мессі, ФК Інтер Маямі
15 липня 2023, 22:10
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував свій перехід у команду МЛС, якою володіє Девід Бекхем.
"Я дуже радий розпочати наступний крок у своїй кар'єрі в Інтер Маямі та у Сполучених Штатах.
Це фантастична нагода, і разом ми продовжимо будувати цей чудовий проект.
Ідея полягає в тому, щоб працювати разом для досягнення поставленої мети, і я дуже хочу почати допомагати тут, у моєму новому будинку", — наводить слова Мессі прес-служба клубу.
Раніше Інтер Маямі офіційно презентував 36-річного аргентинця, який підписав контракт до кінця сезону 2025 року.