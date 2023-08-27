Аргентинський фахівець поділився своїми думками після гри з Нью-Йорк Ред Буллз.
Херардо Мартіно та Ліонель Мессі, Getty Images
27 серпня 2023, 13:21
Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллз (2:0).
"Ми надаємо великого значення цій перемозі, тому що нам потрібно звикати грати з ротацією, оскільки Лео збирається приєднатися до своєї національної команди. Він пропустить щонайменше три гри цього року, і наступного року буде те саме.
Ми повинні розуміти, що коли його тут немає, команді все одно потрібно показувати результат", — цитує Мартіно прес-служба МЛС.
Нагадаємо, у цій грі Мессі дебютував за команду з Маямі в МЛС, у якому також забив гол.