Северная Америка

Аргентинський фахівець поділився своїми думками після гри з Нью-Йорк Ред Буллз.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллз (2:0).

"Ми надаємо великого значення цій перемозі, тому що нам потрібно звикати грати з ротацією, оскільки Лео збирається приєднатися до своєї національної команди. Він пропустить щонайменше три гри цього року, і наступного року буде те саме.

Ми повинні розуміти, що коли його тут немає, команді все одно потрібно показувати результат", — цитує Мартіно прес-служба МЛС.

Нагадаємо, у цій грі Мессі дебютував за команду з Маямі в МЛС, у якому також забив гол.