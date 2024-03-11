Северная Америка

Українець провів повний матч та отримав жовту картку.

Інтер Маямі у матчі регулярного чемпіонату МЛС поступився Монреалю з рахунком 2:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині зусиллями Альвареза Амадора, але в середині другого тайму Маямі зрівняв завдяки голу Кампани.

Через чотири хвилини Коккаро вивів гостей вперед, а ще за три хвилини Сунусі подвоїв перевагу Монреаля. На все це Інтер відповів влучним ударом Альби.

Український захисник Сергій Кривцов відіграв весь матч та отримав жовту картку, а лідер команди Ліонель Мессі пропустив матч, оскільки тренерський штаб надав йому відпочинок.

Після чотирьох ігор Інтер очолює Східну конференцію МЛС, набравши сім очок.