Аргентинець може пропустити Матч зірок МЛС.
Ліонель Мессі, Getty Images
16 липня 2024, 21:44
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може пропустити найближчі матчі американської ліги МЛС через травму. Про це повідомляє USA Today.
За інформацією джерела, 37-річний аргентинець найближчим часом пройде додаткове медичне обстеження, яке покаже, скільки часу знадобиться йому на відновлення.
Нагадаємо, Мессі отримав травму гомілкостопа у переможному фіналі Кубку Америки-2024 проти Колумбії.
Таким чином, Ліонель може пропустити майбутні матчі проти Торонто (18 липня) та Чикаго Файр (21 липня), а також Матч зірок МЛС, який заплановано на 24 липня.
Цього сезону Мессі провів 12 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дев'ять гольових передач.