Северная Америка

Аргентинець може пропустити Матч зірок МЛС.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може пропустити найближчі матчі американської ліги МЛС через травму. Про це повідомляє USA Today.

За інформацією джерела, 37-річний аргентинець найближчим часом пройде додаткове медичне обстеження, яке покаже, скільки часу знадобиться йому на відновлення.

Нагадаємо, Мессі отримав травму гомілкостопа у переможному фіналі Кубку Америки-2024 проти Колумбії.

Таким чином, Ліонель може пропустити майбутні матчі проти Торонто (18 липня) та Чикаго Файр (21 липня), а також Матч зірок МЛС, який заплановано на 24 липня.

Цього сезону Мессі провів 12 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дев'ять гольових передач.