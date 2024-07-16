Копа Америка

Черговий рекорд від аргентинця.

Ліонель Мессі став рекордсменом за кількістю перемог у матчах Кубка Америки.

Під час останнього розіграшу форвард збірної Аргентини спершу повторив рекорд бразильця Зізіньо (23 виграних матчі), а потім і побив.

Після тріумфу у фіналі на рахунку Мессі 25 перемог у 39 матчах.

У фіналі Кубка Америки Аргентина обіграла Колумбію (1:0), забивши на 112-й хвилині.

Раніше повідомлялося, що Аргентина повторила унікальне досягнення збірної Іспанії.