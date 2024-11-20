Северная Америка

Сам іспанець зараз виступає в чемпіонаті Австралії.

Офіційний сайт Сан-Дієго оголосив про приєднання Хуана Мати до групи власників клубу в якості партнера.

Таким чином 36-річний іспанець став першим легіонером, який отримав частку власності в клубі МЛС ще до завершення кар'єри футболіста та лише другим загалом після Девіда Бекхема (Інтер Маямі).

"Приєднання до Сан-Дієго в якості партнера — чудовий шанс допомогти створити щось дійсно особливе в місті та лізі, які проходять етап неймовірного розвитку. Із нетерпінням чекаю можливості поділитися своїм досвідом і пристрастю до гри та працювати разом з усіма тут, щоб створити клуб, який надихає як на полі, так і поза ним", — заявив Мата.

A global football icon joins our journey. pic.twitter.com/xZGdbeU7sK — San Diego FC (@sandiegofc) November 20, 2024

Нагадаємо, що до МЛС Сан-Дієго приєднається в 2025 році, ставши четвертим представником Каліфорнії та 30-м учасником турніру.

Влітку ж цього року клуб уже оголосив про майбутнє придбання нападника ПСВ Ірвінга Лосано.

Сам Мата зараз є гравцем Вестерн Сідней Вондерерз. У ході нового сезону чемпіонату Австралії (стартував у жовтні) атакувальний півзахисник взяв участь у чотирьох матчах (141 хвилина), не відзначившись результативними діями.

Раніше Андрес Іньєста став співвласником клубу з Данії.