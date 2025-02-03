Северная Америка

Про гравця нічого не було чутно з початку трансферного вікна.

Іспанський центральний захисник Серхіо Рамос удруге залишив рідну андалузьку Севілью влітку минулого року, після чого його пошуки нового місця роботи ні до чого не призвели й донині.

Про долю 38-річного виконавця ми не згадували ще з моменту його спростування чуток про можливий перехід до аргентинського Бока Хуніорс.

І ось тепер, коли в Європі зимове трансферне вікно наближається до свого завершення, Рамос має дуже малі шанси повернутись до виступів у місцевих провідних чемпіонатах.

Натомість мексиканський Монтеррей готовий запропонувати йому контракт, про що футболіст вів перемовини останнім часом, досягнувши суттєвого прогресу.

Найближчим часом очікуються деталі можливої угоди.